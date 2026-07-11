Il club nerazzurro attende l'esito degli ulteriori accertamenti a cui sarà sottoposto Khalaili, intanto altre piste erano state sondate ma non sono proprio quelle ideali

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 23:08)

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Guela Doué nel giorno in cui sono state richiesti ulteriori accertamenti dal Coni per Khalailiè un nome che Skysport ripesca. Lanciato nei giorni scorsi, quello del laterale classe 2000 dello Strasburgo, è un'alternativa valutata ma che evidentemente non entusiasma.

"Un sondaggio è stato fatto anche per Guéla Doué. È un giocatore diverso rispetto a Khalaili. Chivu vorrebbe un giocatore alla Dumfries, che sia un esterno offensivo come era Dumfries o potevano essere Palestra e Khalaili. Invece Doué è più difensivo", spiegano a Skysport in una delle sessioni di riepilogo sul calciomercato.

Si attende lunedì — "Bisogna comunque capire se nelle sue valutazioni l'Inter andrà a trattare Douè. Intanto aspetta la giornata di lunedì e la risposta del Coni sul giocatore israeliano", spiegano anche dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)