Il giornalista esperto di mercato ha parlato di quelle che potrebbero essere le alternative a Khalaili e di altri nomi accostati al mercato nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 22:32)

L'arrivo in aeroporto a Milano, le visite in Humanitas, poi al Coni. L'iter di Khalaili è stato identico a quello che tradizionalmente fanno i giocatori che si apprestano a firmare con l'Inter. L'annuncio ufficiale non era arrivato a fine giornata e sembrava solo una questione di ore perché arrivasse. Invece questa mattina è arrivata la notizia di una richiesta di ulteriori approfondimenti da parte dei medici del Comitato Olimpico.

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Di questo ha parlato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di SI, sul suo canale youtube. «Una cosa mi ha avvilito. Questa corsa a dire cos'abbia Khalaili che deve fare accertamenti al CONI e visite di supplemento, con tutti questi pseudo specialisti di andare a raccontare le cose legate a vita privata, problemi personali. Credetemi ho avuto talmente tante notizie di problematiche di salute ma non ho mai detto niente. Non è una notizia o uno scoop», ha detto.

«Questi pistoleri da quattro soldi che dicono ha un problema lì, ha un problema qui, non hanno rispetto per un ragazzo 2004 che evidentemente un po' di apprensione ce l'ha e come tutti le persone dovrebbe essere lasciato tranquillo. Non c'è un minimo di vergogna. Non si vergognano è il giornalismo social, che è diventato un luogo comune e un passaparola», ha detto pure Pedullà.

«C'è un terzino che andrà sul mercato, Belghali e lo ha dimostrato in Serie A. Si è messo in evidenza. C'erano alcuni club interessati: Roma, Inter e Juventus. Si è aggiunto il Napoli che su Dodònon può aspettare. Non ho notizie del Milan e della Fiorentina. Poi con tutto il rispetto per Khalaili, l'Inter aveva fatto in passato un sondaggio per Belghali come per Dodò e il Napoli considera il giocatore del Verona come alternativa a Dodò. Valutazione 15 mln. Ha dimostrato di avere gamba e corsa ed è un buon giocatore. È una cosa da tenere sotto osservazione», ha spiegato quindi su una possibile alternativa al giocatore israeliano per il quale è ancora comunque atteso il via dei medici del Coni.

«Nei giorni scorsi avevamo parlato di un sondaggio dell'Inter per Lucumi. Possiamo scartarne una: è un obiettivo della Juve, scadrà tra qualche giorno la clausola rescissoria sul contratto col Bologna di 28 mln. I nerazzurri hanno sondato ma si sono fermati. La società bianconera deve capire se andare fino in fondo. Ci sono club inglesi e l'Inter deve tornare nell'ordine di idee. Chalobah sarà fatto visto l'accordo con l'entourage?», ha concluso l'esperto di mercato.

(Fonte: youtube canale pedullà)