L'Inter è ancora alla ricerca di (almeno) un difensore centrale che possa sostituire Acerbi e de Vrij, entrambi lasciati liberi alla scadenza dei loro contratti. Se Trevoh Chalobah rimane il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, ci sono altri profili che in questi giorni vengono analizzati con particolare attenzione: tra questi spicca Jhon Lucumí , colombiano classe '98 del Bologna, reduce dal Mondiale con la sua Nazionale.

Clausola e contropartite

Secondo il Corriere di Bologna, la trattativa tra Inter e Bologna per il giocatore è destinata a decollare a brevissimo, sia per la presenza di una clausola rescissoria, sia per la possibilità di inserire altri elementi all'interno dell'operazione: "Per la mediana attenzione anche ai nomi che può inserire l'Inter nella trattativa per Jhon Lucumi, profilo a cui i nerazzurri sono molto interessati a cifre leggermente inferiori rispetto alla clausola da 28 milioni che scade mercoledì: i nerazzurri proporranno anche qualche contropartita, tra cui Kristjan Asllani (già cercato dal Bologna un anno fa e rientrato dopo i prestiti a Torino e Besiktas) e, soprattutto, Ebenezer Akisanmiro, 21enne nigeriano che Sartori ha visionato più volte, reduce dal suo primo vero anno di serie A al Pisa".