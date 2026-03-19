L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Pio Esposito e lo ha fatto capire alle potenziali pretendenti, Arsenal e Newcastle in primis

Marco Macca Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 11:16)

L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Pio Esposito e lo ha fatto capire alle potenziali pretendenti, Arsenal e Newcastle in primis. Scrive a tal proposito Tuttosport:

"La Premier può attendere. L’Inter si tiene stretta il suo gioiello più luminoso e non ha intenzione neppure di ascoltare possibili offerte per il suo futuro top player. Quel Pio Esposito che settimana dopo settimana continua a crescere e stupire, attirando sempre più attenzioni da parte dei club più importanti a livello europeo. In particolare quelli d’Oltremanica. In primis a sondare il terreno e manifestare un certo interesse verso il giovane goleador classe 2005 era stato l’Arsenal, che durante l’inverno ha inviato i propri scout varie volte a San Siro per seguire il percorso di crescita dell’ex Spezia".

"Al di là dei Gunners, negli ultimi 15-20 giorni pure un’altra società inglese di prima fascia ha acceso i propri radar sul Golden Boy italiano (ha vinto a inizio dicembre il premio 2025 della kermesse targata Tuttosport). Si tratta del Newcastle, che è alla ricerca di un centravanti giovane e di talento: per questo i Magpies hanno messo gli occhi sul numero 94 nerazzurro. Tanto da inviare un loro emissario sabato scorso a San Siro in occasione della gara tra Inter e Atalanta per studiarlo da vicino. Con Pio che si è messo in luce, trovando anche la via del gol e venendo immediatamente promosso dallo 007 bianconero. Il futuro del centravanti, però, appare già scritto e a tinte nerazzurre".

(Fonte: Tuttosport)