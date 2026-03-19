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Inter, in mezzo piace Perrone: “Identikit perfetto per Oaktree. Si è mosso Zanetti. Le cifre”

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In questi giorni sta emergendo l'interesse dell'Inter nei confronti di Máximo Perrone, centrocampista del Como
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In questi giorni sta emergendo l'interesse dell'Inter nei confronti di Máximo Perrone, centrocampista del Como e acquistato dal Manchester City. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'apprezzamento dei nerazzurri è concreto, tanto che si sarebbe mosso anche Zanetti:

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"Il centrocampista argentino, dotato anche di passaporto spagnolo, è uno dei segreti della squadra costruita da Fabregas che corre per la Champions. Con Da Cunha forma l’asse mediano della formazione lariana. Meno appariscente rispetto al collega, è un elemento di grande sostanza ed equilibrio, dotato comunque di un’ottima tecnica e di visione di gioco. E con i suoi 23 anni appena compiuti ha l’identikit ideale per soddisfare la linea di Oaktree. L’incognita è il prezzo, insieme, evidentemente, all’effettiva disponibilità del Como a lasciarlo andare. È sbarcato sul lago nell’estate 2024, in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato al termine della scorsa stagione in cambio di 13 milioni".

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"Ora la sua quotazione è almeno raddoppiata. Per di più, il club di Guardiola ha mantenuto un 30% sulla rivendita. Significa che servirà un’offerta particolarmente sostanziosa per smuovere le resistenze comasche. Il fatto che l’Inter ci stia provando – ma su Perrone c’è anche il Napoli – è dimostrato dal coinvolgimento di Zanetti".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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