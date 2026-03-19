In questi giorni sta emergendo l'interesse dell'Inter nei confronti di Máximo Perrone, centrocampista del Como

Marco Macca Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 11:02)

In questi giorni sta emergendo l'interesse dell'Inter nei confronti di Máximo Perrone, centrocampista del Como e acquistato dal Manchester City. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'apprezzamento dei nerazzurri è concreto, tanto che si sarebbe mosso anche Zanetti:

"Il centrocampista argentino, dotato anche di passaporto spagnolo, è uno dei segreti della squadra costruita da Fabregas che corre per la Champions. Con Da Cunha forma l’asse mediano della formazione lariana. Meno appariscente rispetto al collega, è un elemento di grande sostanza ed equilibrio, dotato comunque di un’ottima tecnica e di visione di gioco. E con i suoi 23 anni appena compiuti ha l’identikit ideale per soddisfare la linea di Oaktree. L’incognita è il prezzo, insieme, evidentemente, all’effettiva disponibilità del Como a lasciarlo andare. È sbarcato sul lago nell’estate 2024, in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato al termine della scorsa stagione in cambio di 13 milioni".

"Ora la sua quotazione è almeno raddoppiata. Per di più, il club di Guardiola ha mantenuto un 30% sulla rivendita. Significa che servirà un’offerta particolarmente sostanziosa per smuovere le resistenze comasche. Il fatto che l’Inter ci stia provando – ma su Perrone c’è anche il Napoli – è dimostrato dal coinvolgimento di Zanetti".

(Fonte: Corriere dello Sport)