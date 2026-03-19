Nella prossima stagione l'Inter potrebbe fare a meno di Calhanoglu, pronto a ritornare in Turchia. Il club si sta già muovendo per il sostituto

Andrea Della Sala Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 10:37)

Orkun Kökçü è l’uomo del momento in casa Beşiktaş. Con prestazioni di altissimo livello, il centrocampista turco sta trascinando la squadra nelle ultime settimane, attirando inevitabilmente l’attenzione dei grandi club europei. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione importante: dopo i 30 milioni di euro messi sul piatto in passato dallo Zenit, anche l’Inter avrebbe iniziato a seguirlo da vicino.

Il club nerazzurro, infatti, sarebbe alla ricerca di un profilo in grado di raccogliere l’eredità di Hakan Çalhanoğlu e avrebbe individuato proprio in Kökçü il candidato ideale. Dal canto suo, il Beşiktaş non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio capitano: la dirigenza avrebbe già fatto sapere di essere pronta a chiedere una cifra molto elevata in caso di offerta ufficiale.

Nonostante le voci di mercato, Kökçü resta concentrato esclusivamente sul campo. L’obiettivo è chiaro: continuare a ottenere risultati importanti con la maglia bianconera, sia in campionato sia nelle competizioni europee. Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter potrebbe arrivare a investire tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma ogni discorso concreto sul futuro del giocatore sarà rimandato al termine della stagione.

Nel frattempo, i numeri confermano il suo stato di forma straordinario. Nel 2026 il rendimento del 25enne è cresciuto ulteriormente e, nell’ultima giornata, ha firmato uno splendido gol su punizione contro il Gençlerbirliği. In stagione ha collezionato 31 presenze, mettendo a segno 6 reti e fornendo 7 assist.

(Fotomac)