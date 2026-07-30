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L'Inter è vicina a rinnovare il contratto di Pio Esposito, con ritocco dell'ingaggio. Un attestato forte di stima per il giovane attaccante nerazzurro, nonostante gli interessi provenienti da alcune big europee. A tal proposito, scrive Alfredo Pedullà:

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"L’Inter ha resistito a qualsiasi tipo di assalto per Pio Esposito, soprattutto il Manchester United aveva messo gli occhi addosso all’attaccante classe 2005. Ma non c’è stato alcun margine di manovra, non ci sarebbe stata cifra in grado di scardinare la resistenza nerazzurra".

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"Un mese fa vi avevamo anticipato le cifre di un rinnovo sempre più probabile con base da circa 3,5 milioni più bonus".

(Fonte Sportitalia)