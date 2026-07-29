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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, ha commentato così il rinnovo di Francesco Pio Esposito con l'Inter ormai imminente: "Questa notizia fa calcio: fa una bella stagione, è un giocatore forte che lo diventerà ancora di più e tu lo premi subito con un rinnovo e un adeguamento giusto.

Per me è una grande mossa e per me è come se fosse un altro acquisto perché l'Inter lo blinda, lo fa sentire importante e al centro del progetto: sarà il bomber della nostra Nazionale, speriamo possa fare tanti gol. Ma oggi l'Inter aveva bisogno di mandare anche questo segnale perché non gli è andata bene sull'esterno e con Chalobah.

Alla fine hanno preso Stones, faranno anche un altro difensore e troveranno anche l'esterno per la sostituzione di Dumfries. Il mercato è lungo e i conti si fanno alla fine".