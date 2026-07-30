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Sembra essersi raffreddata, in queste ore, la pista che porta a Cristian Romero, per l'Inter. Dopo aver preso John Stones a parametro zero, infatti, i nerazzurri sono passati a una posizione maggiormente attendista, prima di eventuali sviluppi sul fronte Pavard.

Ma ciò che è mancato in questi giorni è stato proprio l'accordo con il giocatore, mentre con il Tottenham, proprietario del cartellino del difensore argentino, l'intesa era vicina. Il giocatore, infatti, ha chiesto ai nerazzurri 7 milioni di euro netti a stagione, una richiesta a dir poco esosa.

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Ora, però, lo scenario può cambiare: l'Inter con Stones si è messa in una posizione di forza e anche Barcellona e Atletico Madrid, altre due pretendenti, devono cedere in difesa prima di provare ad affondare il colpo. Una situazione che non mette certo in una posizione confortevole Romero.

(Fonte: Sportitalia)