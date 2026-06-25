Sfumata la trattativa Palestra , l'Inter deve ora cercare un nuovo esterno che possa raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, promesso sposo del Real Madrid. Secondo Sky Sport, nella lista dei nerazzurri ci sono nomi molto interessanti, ma la volontà della dirigenza è quella di non avere fretta o frenesia: si vuole affrontare la questione con calma, ricordando che il ritiro partirà a metà luglio. Ci sono degli identikit, profili valutati anche in passato come Cambiaso, Kayode, Norton-Cuffy, Wesley, che è molto difficile, Molina. Identikit, più che trattative: poi bisognerà stringere su un nome nello specifico.

Quanto a Nico Paz, l'Inter è spettatrice rispettosa: poi, semmai, muoverà i suoi passi. Paz è sempre piaciuto all'Inter, c'è stata polemica per le foto con Zanetti, che è grande amico del padre e della famiglia, Fabregas se l'era presa. Il gradimento per Paz è sia tecnico che come profilo, giovane, forte, avrebbe tutte le carte in regola per essere un giocatore dell'Inter, magari come mezz'ala nel 3-5-2, ma sono discorsi prematuri: prima ci sono Como e Real Madrid. Poi si sa, quando ci sono offerte dalla Premier è difficile gareggiare.