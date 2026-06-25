"Il presidente Marotta e il ds Piero Ausilio, declinando dal proposito di partecipare ad aste, non intendono ora prendere decisioni avventate: diversi sono i nomi sul tavolo per la fascia destra e che verranno esaminati con calma nei prossimi giorni coinvolgendo anche Cristian Chivu. La prima pista conduce ad Andrea Cambiaso , un nome in uscita dalla Juventus, da tempo apprezzato e raggiungibile magari inserendo nell’operazione uno fra Davide Frattesi e Carlos Augusto . Del resto costa 30 milioni, non proprio cifre da saldo estivo. Altri spunti: piace Dan Ndoye del Nottingham Forest, pagato lo scorso anno al Bologna la bellezza di 42 milioni. Anche in questo caso il cartellino di Frattesi potrebbe agevolare l’affare. Norton Cuffy (ora nel mirino del Napoli), l’ex viola Kayode ora al Brentford, Dodò in scadenza con la Fiorentina le altre idee" , precisa il Corriere della Sera.

"Il popolo interista però si chiede: risparmiato il tesoretto di 50 milioni, quante possibilità ci sono di arrivare alla stellina che ha stregato il campionato, Nico Paz? Profilo bassissimo, quasi rasoterra in viale della Liberazione: si segue però con attenzione l’esito dell’incontro che avverrà oggi a Madrid fra Carlalberto Ludi, ds del Como e il Real Madrid. Come è noto, i lariani intendono trattenere il trequartista per un altro anno così da poter giocare insieme la Champions e rimandare alla prossima estate un discorso definitivo sul futuro. Il Real propende invece per riscattare subito Paz per dieci milioni e rimetterlo in vendita a 60. In quel caso i rapporti eccellenti fra Marotta e Florentino potrebbero fare la differenza. Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha messo in stand by Curtis Jones e Solet (nel mirino dell’Atletico)", aggiunge il quotidiano.