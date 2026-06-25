"Giornata importante per il futuro di Nico Paz. È confermato infatti il blitz del Como a Madrid, dove il direttore sportivo Ludi incontrerà il Real per fare il punto sulla situazione del talento argentino. Sul tavolo ci sono due strade. La prima porta alla permanenza del classe 2004 al Como, con il Real Madrid che manterrebbe comunque un diritto di recompra per non perdere il controllo sul futuro del giocatore. La seconda, invece, prevede un ritorno immediato di Nico Paz in blancos già a partire da questa stagione", scrive Sky Sport.

"Una situazione seguita con grande attenzione anche dall’Inter. I nerazzurri infatti, dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, restano alla finestra e attendono l’esito dell’incontro tra Como e Real Madrid. Il club nerazzurro è pronto a fare il possibile per portare Nico Paz alla corte di Christian Chivu, qualora si aprissero margini concreti per inserirsi nell’operazione, e il trequartista dovesse fare ritorno in Spagna", aggiunge Sky.