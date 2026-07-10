Inter, un esubero vuole convincere Chivu: è già arrivato un segnale

“Sono attesi anche Pavard e Asllani, di rientro dai prestiti all'estero e in attesa di sciogliere il nodo sul futuro, al raduno di inizio settimana prossima. Il francese è già arrivato a Milano ieri, come testimoniato dalla foto sui social. «Benji l'interista», il commento allo scatto della moglie, che somiglia un po' a una dichiarazione d'intenti: il difensore farà il possibile per giocarsi le chance di permanenza. L'Inter, almeno per ora, sembra avere altri piani”.