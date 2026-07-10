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Inter, un esubero vuole convincere Chivu: è già arrivato un segnale

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L’aggiornamento su uno dei calciatori finiti ai margini del progetto che proverà a invertire la rotta
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Dal mondo social sembra esserci posta per la dirigenza dell’Inter. In particolare, da quanto arriva dal profilo di Benjamin Pavard. Il difensore, secondo quanto ricostruisce il Corriere dello Sport stamattina, avrebbe un piano diverso per il futuro rispetto a quello della dirigenza nerazzurra. Si legge infatti:

Inter, un esubero vuole convincere Chivu: è già arrivato un segnale- immagine 3

“Sono attesi anche Pavard e Asllani, di rientro dai prestiti all'estero e in attesa di sciogliere il nodo sul futuro, al raduno di inizio settimana prossima. Il francese è già arrivato a Milano ieri, come testimoniato dalla foto sui social. «Benji l'interista», il commento allo scatto della moglie, che somiglia un po' a una dichiarazione d'intenti: il difensore farà il possibile per giocarsi le chance di permanenza. L'Inter, almeno per ora, sembra avere altri piani”.

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