L'Inter ha definito l'affare Khalaili, acquisto completato e si attende il giocatore in arrivo oggi per le visite mediche e la firma del contratto

Andrea Della Sala Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 08:32)

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L'Inter ha definito l'affare Khalaili, acquisto completato e si attende il giocatore in arrivo oggi per le visite mediche e la firma del contratto.

"Offerta aumentata, affare chiuso: Anan Khalaili è dell’Inter. Raggiungendo la fatidica quota dei 25 milioni, più meno la stessa cifra pagata un anno fa per Luis Henrique e Diouf, Marotta e Ausilio hanno convinto l’Union Saint-Gilloise a vendere il ghepardo della fascia destra. Arriverà oggi per le visite mediche e la firma sul contratto di cinque anni da 2 milioni a stagione più i bonus. Potrà cominciare la stagione con la nuova squadra già dal raduno e partire per il ritiro in Germania. Esterno di qualità e prospettiva, gradito anche a Chivu: a 22 anni rappresenta un rinforzo e anche un investimento. Un profilo perfetto per la politica finanziaria di Oaktree, che vuole tenere i conti in ordine e valorizzare i giovani. Khalaili è un calciatore velocissimo, raggiunge i 35 chilometri orari con i suoi sprint, e ha le caratteristiche dell’assaltatore che l’Inter cercava. Ricorda un po’ l’altro grande ex, Hakimi, che non a caso è il suo idolo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Khalaili è uno che non ha paura di affacciarsi nell’ultimo terzo di campo. Semmai deve affinare le doti difensive per essere un esterno completo da 3-5-2. Sarà compito di Chivu migliorarlo e adeguarlo agli standard tattici della Serie A. Che fosse un talento precoce era noto già da un paio d’anni quando l’Union lo acquistò per 7,5 milioni, record per un calciatore israeliano sbarcato in Europa. Adesso i belgi lo rivendono quasi al quadruplo, se calcoliamo i bonus e la percentuale sulla futura cessione (il 15). Khalaili piaceva anche al Napoli e aveva estimatori in Germania ma ha scelto da subito l’Inter. Non a caso ha concordato con il Saint-Gilloise di non giocare le ultime amichevoli, aspettando che venisse definito il trasferimento", sottolinea il quotidiano.