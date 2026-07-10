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calciomercato
Romano: “Inter va all-in sul difensore. Chalobah? Priorità ai nerazzurri, col Chelsea…”
Dopo la fumata bianca per Khalaili, l'Inter non si ferma e cerca di stringere per il difensore. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
"Oggi arrivano insomma tutte le varie conferme formali del caso. Arriva Khalaili, l'operazione è fatta, 25 milioni più bonus, visite mediche, firme, 2 milioni di euro, poco di più, 2.2 netti di stipendio al giocatore per cinque anni di contratto. Quindi quell'operazione lì la chiudiamo. L'Inter adesso andrà full force, al massimo, all-in sui difensori. Cioè la prossima priorità è prendere il difensore e prenderlo in fretta. Prenderlo adesso, prenderlo a luglio, non arrivare ad agosto, non arrivare più avanti. L'Inter almeno uno dei due difensori lo vuole prendere a brevissimo giro. Una questione di giorni. E quindi il focus è lì".
CHALOBAH - "Vi ho raccontato i contatti tra Inter e Como per capire di più, vi ho raccontato la parte del giocatore che dà priorità all'Inter e tutto il resto. Ma in questo momento l'Inter ha impostato un discorso con il giocatore, con i suoi agenti dal punto di vista del contratto, perché ha la priorità di Chalobah. Quindi Chalobah aspetta l'Inter, ma d'altra parte c'è da dire che nel frattempo l'Inter in questo momento ancora non ha neanche chiuso o approcciato l'operazione con il Chelsea. Cioè non c'è un accordo fatto Inter-Chelsea. L'Inter conosce i termini dell'operazione, e siamo intorno ai 35 milioni di euro, il giocatore intorno ai 35 si prende. Quello che succede oggi è che l'Inter non ha ancora chiamato il Chelsea per dire, ok, questo è il prezzo, chiudiamo. Questo oggi non è successo. L'Inter dal punto di vista del giocatore sa di avere la priorità, l'accordo tra l'Inter e Chalobah non è un problema. Chalobah vuole giocare in Italia, che sia Inter o altre cose, Chalobah ha veramente voglia di giocare in Italia. Quindi vale per l'Inter, vale eventualmente per il Como che sta aspettando di capire l'Inter cosa farà. Quindi in questo momento il Como non è ancora defilato su Chalobah. Io continuo a raccontarvi che il Como aspetta di capire cosa fa l'Inter. E quindi questo è il quadro su Chalobah. Per cui aspettiamo, vediamo le evoluzioni e vediamo che strada sceglie di prendere l'Inter".
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