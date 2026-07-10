CHALOBAH - "Vi ho raccontato i contatti tra Inter e Como per capire di più, vi ho raccontato la parte del giocatore che dà priorità all'Inter e tutto il resto. Ma in questo momento l'Inter ha impostato un discorso con il giocatore, con i suoi agenti dal punto di vista del contratto, perché ha la priorità di Chalobah. Quindi Chalobah aspetta l'Inter, ma d'altra parte c'è da dire che nel frattempo l'Inter in questo momento ancora non ha neanche chiuso o approcciato l'operazione con il Chelsea. Cioè non c'è un accordo fatto Inter-Chelsea. L'Inter conosce i termini dell'operazione, e siamo intorno ai 35 milioni di euro, il giocatore intorno ai 35 si prende. Quello che succede oggi è che l'Inter non ha ancora chiamato il Chelsea per dire, ok, questo è il prezzo, chiudiamo. Questo oggi non è successo. L'Inter dal punto di vista del giocatore sa di avere la priorità, l'accordo tra l'Inter e Chalobah non è un problema. Chalobah vuole giocare in Italia, che sia Inter o altre cose, Chalobah ha veramente voglia di giocare in Italia. Quindi vale per l'Inter, vale eventualmente per il Como che sta aspettando di capire l'Inter cosa farà. Quindi in questo momento il Como non è ancora defilato su Chalobah. Io continuo a raccontarvi che il Como aspetta di capire cosa fa l'Inter. E quindi questo è il quadro su Chalobah. Per cui aspettiamo, vediamo le evoluzioni e vediamo che strada sceglie di prendere l'Inter".