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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, fasce ok: non previsti altri acquisti. Ora il difensore: c’è già l’accordo con…

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Sky – Inter, fasce ok: non previsti altri acquisti. Ora il difensore: c’è già l’accordo con…

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E' stata la giornata di Anan Khalaili, in casa Inter. Il laterale israeliano è infatti arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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E' stata la giornata di Anan Khalaili, in casa Inter. Il laterale israeliano è infatti arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito, prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

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Dopo aver subito il sorpasso per Palestra, dunque, l'Inter piazza invece il sorpasso sul Napoli proprio per Khalaili. A questo punto, sulle fasce il club si sente a posto così, come riferisce Sky Sport: i titolari, infatti, saranno proprio Khalaili a destra e Dimarco a sinistra, con Luis Henrique e Carlos Augusto pronti a giocarsi le proprie carte e con Diouf jolly.

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Il focus interista si sposta ora invece sulla difesa, rimasta orfana di Acerbi e de Vrij. Arriverà, secondo Sky, almeno un difensore: con il Como sempre più orientato su altre piste, il nome di Chalobah è sempre più caldo. Con il calciatore c'è già un'intesa di massima, ma bisognerà trovare l'accordo con il Chelsea.

(Fonte: Sky Sport)

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