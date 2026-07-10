E' stata la giornata di Anan Khalaili, in casa Inter. Il laterale israeliano è infatti arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito

E' stata la giornata di Anan Khalaili, in casa Inter. Il laterale israeliano è infatti arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito, prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Dopo aver subito il sorpasso per Palestra, dunque, l'Inter piazza invece il sorpasso sul Napoli proprio per Khalaili. A questo punto, sulle fasce il club si sente a posto così, come riferisce Sky Sport: i titolari, infatti, saranno proprio Khalaili a destra e Dimarco a sinistra, con Luis Henrique e Carlos Augusto pronti a giocarsi le proprie carte e con Diouf jolly.