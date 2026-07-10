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Sky – Inter, fasce ok: non previsti altri acquisti. Ora il difensore: c’è già l’accordo con…
E' stata la giornata di Anan Khalaili, in casa Inter. Il laterale israeliano è infatti arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito, prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.
Dopo aver subito il sorpasso per Palestra, dunque, l'Inter piazza invece il sorpasso sul Napoli proprio per Khalaili. A questo punto, sulle fasce il club si sente a posto così, come riferisce Sky Sport: i titolari, infatti, saranno proprio Khalaili a destra e Dimarco a sinistra, con Luis Henrique e Carlos Augusto pronti a giocarsi le proprie carte e con Diouf jolly.
Il focus interista si sposta ora invece sulla difesa, rimasta orfana di Acerbi e de Vrij. Arriverà, secondo Sky, almeno un difensore: con il Como sempre più orientato su altre piste, il nome di Chalobah è sempre più caldo. Con il calciatore c'è già un'intesa di massima, ma bisognerà trovare l'accordo con il Chelsea.
(Fonte: Sky Sport)
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