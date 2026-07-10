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Inter, Pavard al CONI per le visite. I tifosi: “Resti qui?”. E lui: “Sì se…”

Inter, Pavard al CONI per le visite. I tifosi: “Resti qui?”. E lui: “Sì se…” - immagine 1
A Pavard i tifosi presenti al CONI hanno rivolto una domanda sul suo futuro e su un'eventuale permanenza a Milano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Giornata importante in casa Inter: a Milano è arrivato Anan Khalaili, che svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo contratto coi nerazzurri.

Inter Pavard

L'israeliano non è però l'unico a presentarsi al CONI per i test: come raccolto da FcInter1908, si sono presentati anche Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, due giocatori in uscita dall'Inter.

Inter, Pavard al CONI per le visite. I tifosi: “Resti qui?”. E lui: “Sì se…”- immagine 3

E proprio a quest'ultimo i tifosi presenti hanno rivolto una domanda sul suo futuro e su un'eventuale permanenza a Milano. "Se mi vogliono sì", la sua risposta.

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