A Pavard i tifosi presenti al CONI hanno rivolto una domanda sul suo futuro e su un'eventuale permanenza a Milano

Giornata importante in casa Inter: a Milano è arrivato Anan Khalaili , che svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo contratto coi nerazzurri.

L'israeliano non è però l'unico a presentarsi al CONI per i test: come raccolto da FcInter1908, si sono presentati anche Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, due giocatori in uscita dall'Inter.