“È già andato al Parma invece Franco Carboni. Valentin, suo fratello più piccolo, è in prestito secco al Racing Avellaneda fino a dicembre. In Argentina è finito anche Palacios, sempre fino al termine dell'anno solare, ma all'Estudiantes e con diritto di riscatto a poco meno di 7 milioni. Sul PC dei dirigenti dell'Inter ci sono, inoltre, i file di Filip Stankovic, Oristanio e Agoume: il club mantiene il 50% sulla futura rivendita dei primi due e il 10% sul francese”.