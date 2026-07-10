Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, a sorpresa può crescere il budget mercato: può arrivare margine da…
Dai diversi giovani in orbita nerazzurra può arrivare un margine importante da investire sul mercato. A stretto giro, in particolare, su alcuni ragazzi già ceduti, ma su cui l’Inter può vantare una percentuale importante sulla futura rivendita. Lo ricorda il Corriere dello Sport. Si legge infatti:
“È già andato al Parma invece Franco Carboni. Valentin, suo fratello più piccolo, è in prestito secco al Racing Avellaneda fino a dicembre. In Argentina è finito anche Palacios, sempre fino al termine dell'anno solare, ma all'Estudiantes e con diritto di riscatto a poco meno di 7 milioni. Sul PC dei dirigenti dell'Inter ci sono, inoltre, i file di Filip Stankovic, Oristanio e Agoume: il club mantiene il 50% sulla futura rivendita dei primi due e il 10% sul francese”.
Oristanio, finito al Torino in queste ore in prestito con diritto di riscatto, potrà eventualmente portare budget entro la fine della stagione. Sugli altri due, chissà invece che non arrivino novità nel corso dell’estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA