L'addio di Denzel Dumfries (confermato ancora una volta da Piero Ausilio) e il mancato arrivo di Marco Palestra, costringono l'Inter a cambiare i piani e a focalizzarsi in questo momento sulla ricerca di un esterno a destra. Come sottolinea il Giornale, al momento sono 4 i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.