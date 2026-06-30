Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, per la fascia destra piacciono questi 4 nomi. Pio Esposito, no secco alla Premier
L'addio di Denzel Dumfries (confermato ancora una volta da Piero Ausilio) e il mancato arrivo di Marco Palestra, costringono l'Inter a cambiare i piani e a focalizzarsi in questo momento sulla ricerca di un esterno a destra. Come sottolinea il Giornale, al momento sono 4 i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.
"L'Inter resta alla ricerca di un laterale destro: piacciono Dodo (Fiorentina), Molina (Atletico Madrid), Kayode (Brentford) e Khalaili (Unión SG). Quest'ultimo apprezzato anche dal Napoli, che intanto nelle prossime ore ufficializzerà Allegri come nuovo tecnico (accordo trovato per la risoluzione col Milan). Infine no secco alle big inglesi di Pio Esposito. Pronto il rinnovo fino al 2031 da 4 milioni a stagione per la punta, che ha declinato le più ricche avance di Newcastle, Manchester United e Arsenal per continuare in maglia nerazzurra".
"Un talento distante dal cliché di molti suoi colleghi che in questo periodo sono dediti alla bella vita nelle località più glamour del mondo. Pio invece ha preferito festeggiare il compleanno in famiglia a Castellammare, ribadendo la volontà di restare all'Inter".(Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA