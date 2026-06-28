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Inter, fascia ‘magmatica’: “Non solo Khalaili, occhio a questi 6 nomi tra Serie A ed estero!”
Dopo il naufragio dell'operazione Palestra, l'Inter affronta una fase "magmatica" riguardo al nome che raccoglierà l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Non c'è solo Khalaili, infatti, nei radar nerazzurri. Tuttosport fa il punto della situazione:
"Khalaili che però non è l’unico in lista alla voce “eredi di Dumfries”. L’Inter infatti tiene in caldo pure la pista che porta a Nahuel Molina che è un giocatore forse meno esplosivo rispetto a Khalaili, ma con un curriculum di prim’ordine tra Nazionale argentina e Atletico Madrid".
"Questo comporta costi molto più importanti per l’operazione: l’Atletico chiede infatti 30 milioni per il cartellino, mentre l’argentino vuole arrivare a 4, a fronte dei 2.8 che gli assicura attualmente il club spagnolo. Al momento paiono in secondo piano le piste che portano ai vari Cambiaso, Norton-Cuffy, Ndoye e Kayode, comunque tutti tra i profili monitorati dall’Inter in questa fase magmatica, seguita al naufragio della trattativa per Palestra".
(Fonte: Tuttosport)
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