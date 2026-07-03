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Inter, la fascia destra sta per trovare un nuovo proprietario: sprint per Khalaili, le cifre
L'Inter accelera per Anan Khalaili, laterale classe 2004 dell'Union St. Gilloise. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport, che riferisce oggi come i nerazzurri si siano portati avanti e abbiano ormai prescelto l'israeliano come erede di Dumfries sulla fascia destra:
"La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha accelerato per Anan Khalaili, si è avvicinato all’esterno israeliano classe 2004, come il Napoli non era riuscito a fare nelle ultime settimane, e ha trovato intanto un accordo per un quinquennale con il giocatore che ha aperto definitivamente alla squadra di Cristian Chivu".
"Il 21enne piace all’Inter da tempo e ora la società vuole stringere per archiviare in tempi brevi la questione legata alla corsia di destra orfana di Denzel Dumfries. Ora non resta dunque che dialogare con l’Union Saint-Gilloise e trovare un’intesa anche su questo fronte. Il club di Jupiler Pro League chiede per il giocatore non meno di 20 milioni, cifra utile a coprire anche la percentuale di rivendita che la società belga dovrà al Maccabi Haifa dal quale lo prese nel 2024. Un tassello alla volta, l’Inter del futuro inizia sempre più a prendere forma".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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