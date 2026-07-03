L'Inter accelera per Anan Khalaili, laterale classe 2004 dell'Union St. Gilloise. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport, che riferisce oggi come i nerazzurri si siano portati avanti e abbiano ormai prescelto l'israeliano come erede di Dumfries sulla fascia destra:

"La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha accelerato per Anan Khalaili, si è avvicinato all’esterno israeliano classe 2004, come il Napoli non era riuscito a fare nelle ultime settimane, e ha trovato intanto un accordo per un quinquennale con il giocatore che ha aperto definitivamente alla squadra di Cristian Chivu".