FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, la fascia destra sta per trovare un nuovo proprietario: sprint per Khalaili, le cifre

calciomercato

Inter, la fascia destra sta per trovare un nuovo proprietario: sprint per Khalaili, le cifre

Khalaili Inter
L'Inter accelera per Anan Khalaili, laterale classe 2004 dell'Union St. Gilloise. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L'Inter accelera per Anan Khalaili, laterale classe 2004 dell'Union St. Gilloise. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport, che riferisce oggi come i nerazzurri si siano portati avanti e abbiano ormai prescelto l'israeliano come erede di Dumfries sulla fascia destra:

 

Inter, la fascia destra sta per trovare un nuovo proprietario: sprint per Khalaili, le cifre- immagine 2
Getty Images

"La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha accelerato per Anan Khalaili, si è avvicinato all’esterno israeliano classe 2004, come il Napoli non era riuscito a fare nelle ultime settimane, e ha trovato intanto un accordo per un quinquennale con il giocatore che ha aperto definitivamente alla squadra di Cristian Chivu".

Inter, la fascia destra sta per trovare un nuovo proprietario: sprint per Khalaili, le cifre- immagine 3
Getty Images

"Il 21enne piace all’Inter da tempo e ora la società vuole stringere per archiviare in tempi brevi la questione legata alla corsia di destra orfana di Denzel Dumfries. Ora non resta dunque che dialogare con l’Union Saint-Gilloise e trovare un’intesa anche su questo fronte. Il club di Jupiler Pro League chiede per il giocatore non meno di 20 milioni, cifra utile a coprire anche la percentuale di rivendita che la società belga dovrà al Maccabi Haifa dal quale lo prese nel 2024. Un tassello alla volta, l’Inter del futuro inizia sempre più a prendere forma".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Inter, il retroscena: “Chivu spera che possa riaprirsi la trattativa per…”
La rivelazione di Repubblica: “Inter, in pugno per settimane questo colpo da 20 mln”

© RIPRODUZIONE RISERVATA