“L’Inter ha avuto in pugno per settimane Oumar Solet, centrale francese dell’Udinese, lavorando su una formula da circa 20 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni, però, in casa nerazzurra sono emerse alcune perplessità sulle condizioni fisiche del giocatore. Solet piace anche al Como di Fabregas, sempre alla ricerca di profili giovani e strutturati per completare il salto di qualità”, si legge.