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fcinter1908 calciomercato mercato inter La rivelazione di Repubblica: “Inter, in pugno per settimane questo colpo da 20 mln”
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La rivelazione di Repubblica: “Inter, in pugno per settimane questo colpo da 20 mln”
Interessante aneddoto sul mercato dell’Inter svelato da Repubblica: riguarda un colpo su cui i dirigenti hanno lavorato davvero a lungo
Interessante aneddoto sul mercato dell’Inter svelato dall’edizione online di Repubblica. Riguarda un colpo su cui i dirigenti nerazzurri hanno lavorato davvero a lungo.
“L’Inter ha avuto in pugno per settimane Oumar Solet, centrale francese dell’Udinese, lavorando su una formula da circa 20 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni, però, in casa nerazzurra sono emerse alcune perplessità sulle condizioni fisiche del giocatore. Solet piace anche al Como di Fabregas, sempre alla ricerca di profili giovani e strutturati per completare il salto di qualità”, si legge.
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