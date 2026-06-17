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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, è fatta per l’arrivo di Provedel! Ecco le cifre e i dettagli dell’affare
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Inter, è fatta per l’arrivo di Provedel! Ecco le cifre e i dettagli dell’affare
E' fatta: Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Come riporta Fabrizio Romano, c'è l'accordo totale
E' fatta: Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Come riporta Fabrizio Romano, c'è l'accordo totale per per il suo arrivo dopo l’incontro di oggi.
3 milioni alla Lazio, tre anni di contratto al portiere che partirà alle spalle di Pepo Martínez: sfuma così definitivamente la pista Vicario per i nerazzurri.
"Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà qua per giocarsi le sue carte". Così il suo agente Gianni Rava ai microfoni di FcInter1908 sotto la sede nerazzurra.
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