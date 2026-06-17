E' fatta: Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Come riporta Fabrizio Romano, c'è l'accordo totale

E' fatta: Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter . Come riporta Fabrizio Romano, c'è l'accordo totale per per il suo arrivo dopo l’incontro di oggi.

"Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà qua per giocarsi le sue carte". Così il suo agente Gianni Rava ai microfoni di FcInter1908 sotto la sede nerazzurra.