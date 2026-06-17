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Sky – Inter, idee chiare: il profilo su cui si punterà in difesa in caso di addio di de Vrij

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Come vi abbiamo riportato, resta ancora da definire il futuro di Stefan de Vrij, che non ha ancora comunicato all'Inter la sua risposta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Come vi abbiamo riportato, resta ancora da definire il futuro di Stefan de Vrij, che non ha ancora comunicato all'Inter la sua risposta in merito alla proposta nerazzurra di rinnovo annuale del contratto in scadenza.

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Il calciatore, come riferito da Sky Sport, è combattuto e non ha ancora deciso se restare un'altra stagione a Milano oppure provare una nuova esperienza. In caso di addio, da Viale della Liberazione saranno ovviamente chiamati a cercare un altro calciatore per il reparto arretrato di Chivu.

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Secondo Sky, il profilo che eventualmente sarà un calciatore che richiederà un investimento meno considerevole rispetto, per esempio, a Solet, il primo nome per la difesa, che in rosa andrà a prendere il posto di Acerbi. Si cercherà, dunque, un profilo senza un grande esborso, anche perché, come noto, il grosso del budget nerazzurro di questo mercato estivo sarà inevitabilmente destinato all'acquisto di Marco Palestra.

(Fonte: Sky Sport)

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