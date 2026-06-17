Come vi abbiamo riportato, resta ancora da definire il futuro di Stefan de Vrij, che non ha ancora comunicato all'Inter la sua risposta

Come vi abbiamo riportato, resta ancora da definire il futuro di Stefan de Vrij, che non ha ancora comunicato all'Inter la sua risposta in merito alla proposta nerazzurra di rinnovo annuale del contratto in scadenza.

Il calciatore, come riferito da Sky Sport, è combattuto e non ha ancora deciso se restare un'altra stagione a Milano oppure provare una nuova esperienza. In caso di addio, da Viale della Liberazione saranno ovviamente chiamati a cercare un altro calciatore per il reparto arretrato di Chivu.