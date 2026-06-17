Il giocatore argentino ha esordito questa notte con l'Argentina sostituendo Messi: il Real potrebbe lasciarlo alla squadra di Fabregas

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 18:16)

Questa notte ha esordito al Mondiale con l'Argentina entrando al posto di Messi mentre l'intero stadio gli tributava un applauso per la tripletta appena fatta.Nico Paz poteva essere riscattato dal Real Madrid a nove mln, ma ha deciso che vuole rimanere sul Lago di Como e secondo Il Giornale "Il club sta definendo gli ultimi dettagli sul suo ritorno. Decisiva la volontà del fantasista argentino, convinto dal pressing del mentore Fabregas a proseguire l'avventura. Proprio la volontà del gioiello è risultata determinante nell'indirizzare il club di Florentino Perez verso la permanenza della stellina originaria di Tenerife sul Lago".

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"Con buona pace delle big inglesi e dell'Inter che avevano sperato di inserirsi nella corsa al classe 2004. Niente da fare", continua anche il quotidiano riferendosi all'interesse nerazzurro per il giocatore che però è andato spegnendosi nel tempo.

Un altro trequartista ha fatto parlare in queste ore ed è un ex nerazzurro. "L'Udinese ha esercitato l'opzione per riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Operazione da 5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore dei turchi. Рессаto che tra i friulani e l'ex Roma non ci sia ancora l'accordo totale sull'ingaggio. Questione questa da non sottovalutare e che potrebbe creare uno strappo. Col Milan spettatore interessato...", spiega il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)