In Brasile – Inter, fatta per il passaggio di Palacios al Santos: i dettagli

Dopo una stagione al Monza, Palacios non rientrava nei piani immediati dei nerazzurri, che hanno scelto di mandarlo nuovamente in prestito per garantirgli maggiore continuità. Diversi club europei avevano manifestato interesse, ma nessuna delle trattative ha portato a un’intesa. Alla fine, è stato il Santos a muoversi con decisione, trovando rapidamente l’accordo e superando la concorrenza.