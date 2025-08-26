Secondo quanto riporta UOL, il Santos mette a segno un importante rinforzo per il reparto arretrato. Il club brasiliano ha infatti chiuso l’accordo con l’Inter per l’arrivo di Tomas Palacios, giovane difensore argentino che si trasferisce in prestito annuale con diritto di riscatto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Brasile – Inter, fatta per il passaggio di Palacios al Santos: i dettagli
calciomercato
In Brasile – Inter, fatta per il passaggio di Palacios al Santos: i dettagli
Il club brasiliano ha chiuso l’accordo con l’Inter per l’arrivo di Tomas Palacios
Dopo una stagione al Monza, Palacios non rientrava nei piani immediati dei nerazzurri, che hanno scelto di mandarlo nuovamente in prestito per garantirgli maggiore continuità. Diversi club europei avevano manifestato interesse, ma nessuna delle trattative ha portato a un’intesa. Alla fine, è stato il Santos a muoversi con decisione, trovando rapidamente l’accordo e superando la concorrenza.
(UOL)
© RIPRODUZIONE RISERVATA