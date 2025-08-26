Taremi-Sassuolo? Hanno chiesto conto di queste indiscrezioni a Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, che ha commentato il mercato ai microfoni di Sportitaliae si è soffermato così anche sul nome del giocatore nerazzurro: «Per quanto riguarda il nostro attacco abbiamo un trio importante composto da Laurienté, Pinamonti e Berardi. Vedremo se alla fine succedesse qualcosa. Chiaro che guardiamo tutti», ha spiegato.