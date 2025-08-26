FC Inter 1908
Carnevali: “Sassuolo su Taremi? Giocatore da grande club, ora non ci stiamo neanche pensando”

Le parole dell'amministratore delegato neroverde sui presunti sondaggi del club nei confronti dell'iraniano dell'Inter
Taremi-Sassuolo? Hanno chiesto conto di queste indiscrezioni a Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, che ha commentato il mercato ai microfoni di Sportitaliae si è soffermato così anche sul nome del giocatore nerazzurro: «Per quanto riguarda il nostro attacco abbiamo un trio importante composto da Laurienté, Pinamonti e Berardi. Vedremo se alla fine succedesse qualcosa. Chiaro che guardiamo tutti», ha spiegato.

«Taremi è un giocatore da grandi società, grandi club, e in questo momento non ci stiamo neanche pensando», ha aggiunto il dirigente sul giocatore iraniano che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato sondato proprio dal Sassuolo.

