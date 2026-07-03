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Inter, fatta per Provedel. E per la difesa è pronto un colpo “alla Akanji”

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Dopo aver chiuso con la Lazio l'affare Provedel, l'Inter si concentrerà ora sui prossimi colpi da regalare a Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo aver chiuso con la Lazio l'affare Provedel, l'Inter si concentrerà ora sui prossimi colpi da regalare a Cristian Chivu. Il primo nome per la difesa, come noto, è quello di Trevoh Chalobah. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Un’altra priorità è la difesa e intanto l’Inter ha chiuso per Ivan Provedel: l’ex portiere della Lazio, primo colpo dell’estate dei campioni d’Italia, farà il vice di Martinez. Mentre davanti alla porta si guarda in Premier. Un profilo che è balzato in cima alla lista delle preferenze nerazzurre è quello di Trevoh Chalobah. Un nome tornato in primo piano in orbita nerazzurra dopo anni in cui lui e il club milanese si sono soltanto sfiorati".

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"L’inglese di proprietà del Chelsea può assumere i contorni dell’occasione allo stesso modo di Akanji, preso un anno fa dal City: giovane (26 anni) ma non giovanissimo e con esperienza in un campionato complesso come quello inglese e in Champions. È nel mare magnum del mercato ma adesso soprattutto al Mondiale. E pensare che all’inizio non era nella lista dei convocati di Tuchel, poi però il polpaccio di Livramento ha fatto crack in allenamento e ha cambiato in un colpo solo i piani estivi del difensore e la rosa dell’Inghilterra".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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