I nerazzurri hanno individuato il primo calciatore da mettere sotto contratto dopo l'arrivo ormai chiuso di Provedel

Diverse cose ha da fare l'Inter sul mercato. I nerazzurri in questi giorni lavorano su più fronti, considerando che l'inizio del ritiro si avvicina e le caselle da sistemare non mancano. Tra queste, ovviamente anche quella relativa all'esterno destro. Sfumato Marco Palestra, l'Inter sembra aver individuato il nuovo obiettivo. Questo il punto che arriva dagli studi di Sky Sport:

"Il primo obiettivo è l'esterno, obiettivo primario in queste ore. Il sorpasso sul Napoli per Khalaili è già avvenuto, serviranno più di 25 milioni di euro e si attende l'offerta ufficiale da parte dei nerazzurri che vogliono chiudere".