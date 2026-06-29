Il club nerazzurro è alla ricerca di un sostituto di Dumfries. Il giocatore del Gilloise è il favorito al momento

Gianni Pampinella Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 08:06)

L'addio di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, spingono l'Inter ad accelerare per trovare l'esterno a destra.

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Adesso il favorito per prendere il posto che per anni è stato di Dumfries, è quello dell'israeliano Anan Khalaili. "Spinta Khalaili nasce attaccante esterno ma poi ha iniziato a indietreggiare leggermente diventando anche un quinto nel centrocampo di David Hubert, sia in campionato sia in Champions League".

"I numeri della sua passata stagione in Belgio sono quelli di un giocatore praticamente inamovibile: 52 presenze in tutte le competizioni, 6 gol e altrettanti assist. Dati che lasciano intendere la sua capacità e voglia di proiettarsi in avanti; caratteristica che per un’Inter che dal lato opposto ha un assistman e un mancino da record anche in fatto di gol come Federico Dimarco risulterebbe fondamentale", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Lì a destra, Khalaili nelle preferenze interiste è sopra Moussa Diaby dell’Al-Ittihad che, già trattato a gennaio, era tornato d’attualità e Dodo della Fiorentina, per il quale l’Inter si era informata. Nei prossimi giorni invece capiremo se per Khalaili ci sarà il “rischio” di un derby tutto italiano con il Napoli, l’altra squadra interessata all’israeliano".

"L’agente del giocatore ha confermato nei giorni scorsi che il club azzurro ha dimostrato un interesse molto concreto nei confronti del suo assistito, pur non essendo l’unico. Ha anche specificato che la scelta del ragazzo dipenderà dall’ambiente, dalla possibilità di collezionare minuti di gioco e di fare il tanto cercato salto di qualità in un club di prima fascia. Dichiarazioni che lasciano intendere che il futuro di Khalaili comunque non sarà più all’Union. E adesso il club belga quanto lo valuta? Sui 20 milioni, bonus compresi".

(Gazzetta dello Sport)