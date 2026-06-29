Stamattina è stato accostato con forza il nome di Nicolò Pisilli all'Inter in ottica centrocampo: il giovane della Roma sarebbe infatti l'alternativa qualora non arrivasse Curtis Jones, priorità per i nerazzurri.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter”
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Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter”
Stamattina è stato accostato con forza il nome di Nicolò Pisilli all'Inter in ottica centrocampo: ecco cosa risulta a Matteo Moretto
Ma la notizia non sembra trovare fondamento, come spiega oggi Matteo Moretto: "Faccio cronaca, ho verificato stamattina la notizia con un paio di fonti: ad oggi Inter e Roma non hanno mai parlato di Pisilli.
Poi che possano parlare di altre situazioni possibile, ma di Pisilli no: poi se qualcosa cambierà ve lo faremo sapere", ha detto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
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