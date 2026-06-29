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Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter”

Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter” - immagine 1
Stamattina è stato accostato con forza il nome di Nicolò Pisilli all'Inter in ottica centrocampo: ecco cosa risulta a Matteo Moretto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Stamattina è stato accostato con forza il nome di Nicolò Pisilli all'Inter in ottica centrocampo: il giovane della Roma sarebbe infatti l'alternativa qualora non arrivasse Curtis Jones, priorità per i nerazzurri.

Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter”- immagine 2
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Ma la notizia non sembra trovare fondamento, come spiega oggi Matteo Moretto: "Faccio cronaca, ho verificato stamattina la notizia con un paio di fonti: ad oggi Inter e Roma non hanno mai parlato di Pisilli.

Mercato, Moretto: “Ho verificato stamattina: ecco cosa mi risulta su Pisilli all’Inter”- immagine 3
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Poi che possano parlare di altre situazioni possibile, ma di Pisilli no: poi se qualcosa cambierà ve lo faremo sapere", ha detto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

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