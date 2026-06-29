Stamattina è stato accostato con forza il nome di Nicolò Pisilli all'Inter in ottica centrocampo: il giovane della Roma sarebbe infatti l'alternativa qualora non arrivasse Curtis Jones, priorità per i nerazzurri.

Ma la notizia non sembra trovare fondamento, come spiega oggi Matteo Moretto: "Faccio cronaca, ho verificato stamattina la notizia con un paio di fonti: ad oggi Inter e Roma non hanno mai parlato di Pisilli.