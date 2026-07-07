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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Khalaili, non solo Como: diversi club pronti a spendere più dell’Inter. La sensazione è che…
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Sky – Khalaili, non solo Como: diversi club pronti a spendere più dell’Inter. La sensazione è che…
C'è l'Inter, c'è il Como, ma non solo: per Sky sono diversi i club sulle tracce di Anan Khalaili pronti a spendere più dei nerazzurri
C'è l'Inter, c'è il Como, ma non soltanto: per Sky Sport sono diversi i club sulle tracce di Anan Khalaili e anche disposti a spendere più dei nerazzurri. Ecco le ultimissime sul futuro dell'esterno destro, da Luca Marchetti.
"Khalaili ancora per qualche giorno dovremo parlarne. Offerta Inter non ritenuta idonea, bassa, da 20 milioni più bonus di fronte a una richiesta di 30. C’è il sì del giocatore che lo ha detto anche al proprio club di volere l’Inter, ma lo stesso club sa che ci sono anche altri club interessati tra cui il Como. Bisognerà trovare un punto di incontro", le parole del giornalista.
(Fonte: SS24)
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