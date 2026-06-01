La Roma deve vendere entro il 30 per sistemare il bilancio e l'Inter è sempre in pressing per il centrocampista francese e non solo

Andrea Della Sala Redattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 11:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Roma deve vendere entro il 30 per sistemare il bilancio e l'Inter è sempre in pressing per il centrocampista francese Manu Kone e non solo. C'è anche un altro obiettivo dei nerazzurri in casa giallorossa:

"La parte più consistente arriverà dall'addio di un paio di big: i papabili, per il loro costo a bilancio, sono Ndicka, Koné, Pisilli, Soulé (a patto che arrivi una proposta di almeno 40 milioni) e come ultima ipotesi Svilar. Tanti interessamenti (Inter per l'ivoriano e Manu; Aston Villa e Dortmund per l'argentino) ma finora nessun affondo concreto", sottolinea il Messaggero.