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Messaggero – Inter, non solo Koné: in casa Roma c’è anche un altro obiettivo

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La Roma deve vendere entro il 30 per sistemare il bilancio e l'Inter è sempre in pressing per il centrocampista francese e non solo
Andrea Della Sala Redattore 

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La Roma deve vendere entro il 30 per sistemare il bilancio e l'Inter è sempre in pressing per il centrocampista francese Manu Kone e non solo. C'è anche un altro obiettivo dei nerazzurri in casa giallorossa:

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Getty Images

"La parte più consistente arriverà dall'addio di un paio di big: i papabili, per il loro costo a bilancio, sono Ndicka, Koné, Pisilli, Soulé (a patto che arrivi una proposta di almeno 40 milioni) e come ultima ipotesi Svilar. Tanti interessamenti (Inter per l'ivoriano e Manu; Aston Villa e Dortmund per l'argentino) ma finora nessun affondo concreto", sottolinea il Messaggero.

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