Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Diaby e Perisic in ottica Inter:
Pedullà – Perisic, stamattina Inter respinta dal PSV: i dettagli. E su Diaby c’è…
"C'è la volontà di Diaby di approdare all'Inter, questo è acclarato ed è una cosa assoluta. La volontà non sempre basta ma c'è la volontà assoluta e acclarata di Diaby. Deve uscire dalle tenaglie delle situazioni arabe perché manca il via libera, devono decidere in tanti e ci può essere un vertice e dovrebbero anche cercare un sostituto.
Per Perisic stamattina c'è stato un confronto ma respinto nel senso che il PSV stamattina non ha voluto parlare dell'uscita di Perisic malgrado l'eliminazione della Champions ma ci potranno essere aggiornamenti già in giornata"
