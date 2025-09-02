FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton

calciomercato

Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton

Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton - immagine 1
Clamoroso retroscena di calciomercato svelato da The Athletic
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton - immagine 1
Getty Images
Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton- immagine 3
Getty Images

Non si tratta dunque di una semplice idea di mercato, ma di un tentativo concreto—seppur breve—da parte della dirigenza nerazzurra, desiderosa di rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, l’Everton ha preferito rigettare la proposta.

(The Athletic)

Leggi anche
Mauro: “Akanji presa coscienza Inter. Lautaro lontano dalla porta, c’è un problema...
Akanji, per Chivu un difensore rapido e duttile. Questa mossa rinnega in parte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA