Non si tratta dunque di una semplice idea di mercato, ma di un tentativo concreto—seppur breve—da parte della dirigenza nerazzurra, desiderosa di rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, l’Everton ha preferito rigettare la proposta.
Clamoroso retroscena di The Athletic: Inter era forte su Ndiaye, ecco la cifra offerta all’Everton
Clamoroso retroscena di calciomercato svelato da The Athletic
