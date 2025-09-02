L'ex difensore di Juve e Napoli, sulle pagine di Repubblica, ha parlato del mercato dell'Inter e del lavoro che dovrà fare Chivu

Andrea Della Sala Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 22:46)

L'ex difensore di Juve e Napoli Massimo Mauro, sulle pagine di Repubblica, ha parlato del mercato dell'Inter e del lavoro che dovrà fare Chivu:

Quei rapporti di forza che in campionato sono in via di definizione. Ogni giornata una grande rischia uno schiaffo. Dopo Milan e Lazio alla prima giornata, è toccato all’Inter. Un ko, quello con l’Udinese, inatteso fino a un certo punto. Le big della Serie A si devono mettere in testa che con le provinciali se non danno il 100% rischiano brutte figure. L’Udinese è squadra organizzata benissimo, straripante fisicamente e buona tecnicamente. Troppo per gli opachi Acerbi e Calhanoglu, apparsi distanti dai giocatori che erano negli anni scorsi. In tal senso l’arrivo di Akanji in difesa sembra una presa di coscienza della società.

E poi Lautaro ha giocato troppo lontano dalla porta, trascurato dai compagni. Uno sbaglio concettuale: il giocatore migliore va infatti cercato sempre, anche se in difficoltà. Ora dare sentenze è prematuro, anche perché sui valori del gruppo non ci sono dubbi. Il problema per Chivu sarà riproporre prestazioni di altissimo livello: e qui la cosa è più complicata.