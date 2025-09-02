L'ex difensore di Juve e Napoli Massimo Mauro, sulle pagine di Repubblica, ha parlato del mercato dell'Inter e del lavoro che dovrà fare Chivu:
Mauro: “Akanji presa coscienza Inter. Lautaro lontano dalla porta, c’è un problema per Chivu”
Quei rapporti di forza che in campionato sono in via di definizione. Ogni giornata una grande rischia uno schiaffo. Dopo Milan e Lazio alla prima giornata, è toccato all’Inter. Un ko, quello con l’Udinese, inatteso fino a un certo punto. Le big della Serie A si devono mettere in testa che con le provinciali se non danno il 100% rischiano brutte figure. L’Udinese è squadra organizzata benissimo, straripante fisicamente e buona tecnicamente. Troppo per gli opachi Acerbi e Calhanoglu, apparsi distanti dai giocatori che erano negli anni scorsi. In tal senso l’arrivo di Akanji in difesa sembra una presa di coscienza della società.
E poi Lautaro ha giocato troppo lontano dalla porta, trascurato dai compagni. Uno sbaglio concettuale: il giocatore migliore va infatti cercato sempre, anche se in difficoltà. Ora dare sentenze è prematuro, anche perché sui valori del gruppo non ci sono dubbi. Il problema per Chivu sarà riproporre prestazioni di altissimo livello: e qui la cosa è più complicata.
