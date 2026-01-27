Nuovo cambio di maglia per Franco Carboni: secondo quanto riporta Sky Sport, l'esterno argentino lascia l'Empoli, dove si era trasferito in estate in prestito dall'Inter, e si trasferisce con la stessa formula al Parma.
Inter, Franco Carboni rientra dal prestito all’Empoli e torna in Serie A: è fatta con il Parma
L'esterno sinistro argentino, classe 2003, cambia squadra: accordo con il club ducale, ufficialità in arrivo
Per il classe 2003 una nuova occasione in Serie A dopo le 11 presenze complessive tra Monza (stagione 2022/23) e Venezia (2024/25). Previste per domani le visite mediche e la firma sul contratto.
