Giornata caldissima sul fronte Mlacic. Il difensore croato, come noto da tempo, è nel mirino dell'Inter che, dopo aver raggiunto un accordo con l'Hajduk Spalato, sta provando ora a trovare gli argomenti giusti per convincere l'entourage del promettente centrale classe 2007 a sposare il progetto nerazzurro.
I nerazzurri stringono per il difensore croato classe 2007, per il quale c'è già l'accordo con l'Hajduk Spalato
Secondo quanto appreso da Fcinter1908, nelle prossime ore si arriverà a una decisione definitiva: dentro o fuori, l'Inter è stata chiarissima con il giocatore e il suo rappresentante, Fali Ramadani. L'accordo tra i club è già stato raggiunto: trasferimento a titolo definitivo sulla base di circa 5 milioni di euro più bonus, con Mlacic che resterebbe all'Hajduk in prestito fino al termine della stagione.
Situazione in continuo aggiornamento, ma la fine di questa telenovela di mercato si avvicina, in un verso o nell'altro.
