Giornata caldissima sul fronte Mlacic . Il difensore croato, come noto da tempo, è nel mirino dell'Inter che, dopo aver raggiunto un accordo con l'Hajduk Spalato, sta provando ora a trovare gli argomenti giusti per convincere l'entourage del promettente centrale classe 2007 a sposare il progetto nerazzurro.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908, nelle prossime ore si arriverà a una decisione definitiva: dentro o fuori, l'Inter è stata chiarissima con il giocatore e il suo rappresentante, Fali Ramadani. L'accordo tra i club è già stato raggiunto: trasferimento a titolo definitivo sulla base di circa 5 milioni di euro più bonus, con Mlacic che resterebbe all'Hajduk in prestito fino al termine della stagione.