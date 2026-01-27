Tomas Palacios riparte dall'Estudiantes. Il difensore classe 2003, che non rientrava nei piani di Chivu e della società, lascia l'Inter e ritorna in patria, con l'obiettivo di trovare minutaggio dopo la deludente esperienza italiana.
calciomercato
Palacios riparte dall’Estudiantes: c’è l’annuncio, domani il primo allenamento
Questo il comunicato del club argentino:
Il difensore Tomás Palacios è diventato il terzo acquisto dell'Estudiantes in questa sessione di calciomercato lunedì, a seguito di un accordo con il suo club madre, l'Inter, per un prestito annuale.
Difensore centrale mancino, alto 1,96 metri e con esperienza nella nazionale giovanile, Palacios è noto per le sue doti aeree e, soprattutto, per la sua tecnica nell'indirizzare gli attacchi.
Il giocatore originario della provincia di La Pampa, che compirà 23 anni il 28 aprile, ha iniziato la sua carriera al Talleres de Córdoba, unendosi al club dopo un provino nella sua città natale, General Pico. Dopo il suo esordio, è stato ceduto in prestito all'Independiente Rivadavia di Mendoza, dove sono bastate solo 16 presenze di rilievo per attirare l'attenzione dei giganti italiani nell'agosto 2024.
Nella prima metà del 2025, Palacios ha maturato esperienza al Monza, sempre nel calcio italiano. Con la Nazionale argentina Under-20, ha partecipato ai Giochi Sudamericani di Luque, in Paraguay, nel 2022.
Dopo aver firmato il contratto, Palacios è diventato ufficialmente il terzo nuovo volto della nazionale biancorossa, dopo l'arrivo di Adolfo Gaich ed Eros Mancuso. Domani si unirà alla squadra per iniziare ad allenarsi e diventare la nuova opzione difensiva di Eduardo Domínguez.
Benvenuto all'Estudiantes, Tomás!
(estudiantesdelaplata.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA