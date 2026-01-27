Il difensore classe 2003, che non rientrava nei piani di Chivu e della società, lascia l'Inter e ritorna in patria

Tomas Palacios riparte dall'Estudiantes . Il difensore classe 2003, che non rientrava nei piani di Chivu e della società, lascia l'Inter e ritorna in patria, con l'obiettivo di trovare minutaggio dopo la deludente esperienza italiana.

Il difensore Tomás Palacios è diventato il terzo acquisto dell'Estudiantes in questa sessione di calciomercato lunedì, a seguito di un accordo con il suo club madre, l'Inter, per un prestito annuale.

Difensore centrale mancino, alto 1,96 metri e con esperienza nella nazionale giovanile, Palacios è noto per le sue doti aeree e, soprattutto, per la sua tecnica nell'indirizzare gli attacchi.