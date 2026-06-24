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Inter, Frattesi sblocca l’arrivo di Jones: il Nottingham spinge, lui aspetta la Serie A

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Il club nerazzurro lavora anche sugli esuberi, con il centrocampista romano verso l'addio: fissato il prezzo per Pavard e Asllani
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Il mercato dell’Inter non si concentra solamente sulle operazioni in entrata, ma anche su quelle in uscita, fondamentali per stanziare un tesoretto da investire sul mercato attraverso la cessione di calciatori fuori dal progetto di Cristian Chivu.

Tra questi ci sono Frattesi, Luis Henrique e quelle che tornano dai rispettivi prestiti e pronti ad un nuovo addio, ovvero Pavard, Asllani e Akinsanmiro.

Inter, Frattesi sblocca l’arrivo di Jones: il Nottingham spinge, lui aspetta la Serie A- immagine 2
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Il centrocampista romano può sbloccare l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool, come spiega La Gazzetta dello Sport.

“Su Frattesi è sempre forte l’interesse del Nottingham Forest, ma prima di prendere qualsiasi decisione il centrocampista si è piazzato in una sorta di fase di attendismo, aspettando che qualcosa si smuova pure in Serie A. L’Inter, dalla cessione dell’ex neroverde, intende ricavare una cifra tra i 25 e i 30 milioni che re-investirebbe appunto sul centrocampista del Liverpool”.

Inter, Frattesi sblocca l’arrivo di Jones: il Nottingham spinge, lui aspetta la Serie A- immagine 3
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Per quanto riguarda Pavard e Asllani, il club nerazzurro chiede circa dieci milioni per ognuno e spera in un addio definitivo, mentre Stankovic si giocherà la permanenza in ritiro e Akinsanmiro è pronto all’addio dopo il prestito a Pisa.

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