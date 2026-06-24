Il club nerazzurro lavora anche sugli esuberi, con il centrocampista romano verso l'addio: fissato il prezzo per Pavard e Asllani

Alessandro De Felice Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 09:19)

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Il mercato dell’Inter non si concentra solamente sulle operazioni in entrata, ma anche su quelle in uscita, fondamentali per stanziare un tesoretto da investire sul mercato attraverso la cessione di calciatori fuori dal progetto di Cristian Chivu.

Tra questi ci sono Frattesi, Luis Henrique e quelle che tornano dai rispettivi prestiti e pronti ad un nuovo addio, ovvero Pavard, Asllani e Akinsanmiro.

Il centrocampista romano può sbloccare l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool, come spiega La Gazzetta dello Sport.

“Su Frattesi è sempre forte l’interesse del Nottingham Forest, ma prima di prendere qualsiasi decisione il centrocampista si è piazzato in una sorta di fase di attendismo, aspettando che qualcosa si smuova pure in Serie A. L’Inter, dalla cessione dell’ex neroverde, intende ricavare una cifra tra i 25 e i 30 milioni che re-investirebbe appunto sul centrocampista del Liverpool”.

Per quanto riguarda Pavard e Asllani, il club nerazzurro chiede circa dieci milioni per ognuno e spera in un addio definitivo, mentre Stankovic si giocherà la permanenza in ritiro e Akinsanmiro è pronto all’addio dopo il prestito a Pisa.