FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma…

calciomercato

Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma…

Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma… - immagine 1
Dopo il dietrofront di Palestra, l'Inter lavora con cautela sulla fascia destra: la situazione dei due calciatori in rosa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Tra i nomi sulla lista delle uscite in casa Inter - insieme a quelli di Frattesi, Pavard, Asllani e Akinsanmiro - c’è anche quello di Luis Henrique. Il brasiliano non ha convinto nella sua prima stagione in nerazzurro e potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane.

Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma…- immagine 2
Getty Images

Al momento, però, la questione è da considerare in standby dopo il dietrofront di Palestra e il mancato arrivo all’Inter.

“Sul brasiliano è sempre vigile il Bournemouth, ma l’addio di Dumfries e il mancato arrivo di Palestra impongono una certa cautela per quanto riguarda la fascia destra, che con un eventuale addio dell’ex OM si ritroverebbe scoperta quasi del tutto”.

Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma…- immagine 3
Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’unica alternativa e rappresentata da Diouf:

“Dovrebbe rimanere a Milano nonostante siano arrivate diverse richieste per lui”.

Leggi anche
Inter, nessun rilancio: è stato Palestra a far saltare l’affare. Stupore anche dai Percassi
Inter, Frattesi sblocca l’arrivo di Jones: il Nottingham spinge, lui aspetta la Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA