Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, il Bournemouth non molla Luis Henrique: diverse richieste per Diouf, ma…
Tra i nomi sulla lista delle uscite in casa Inter - insieme a quelli di Frattesi, Pavard, Asllani e Akinsanmiro - c’è anche quello di Luis Henrique. Il brasiliano non ha convinto nella sua prima stagione in nerazzurro e potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane.
Al momento, però, la questione è da considerare in standby dopo il dietrofront di Palestra e il mancato arrivo all’Inter.
“Sul brasiliano è sempre vigile il Bournemouth, ma l’addio di Dumfries e il mancato arrivo di Palestra impongono una certa cautela per quanto riguarda la fascia destra, che con un eventuale addio dell’ex OM si ritroverebbe scoperta quasi del tutto”.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’unica alternativa e rappresentata da Diouf:
“Dovrebbe rimanere a Milano nonostante siano arrivate diverse richieste per lui”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA