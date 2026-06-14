In Serie A è stato accostato anche il nome di Andrea Cambiaso all'Inter come alternativa di Palestra. Ma non è il solo profilo del campionato italiano in orbita, in caso in cui non andasse in porto l'operazione.

Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: "Altri due nomi accostati ai nerazzurri sono Michael Kayode e Dodo. L'italiano classe 2004, attualmente al Brentford, è stato seguito in passato anche da Juventus e Napoli che però non hanno mai affondato. Mentre Dodo era finito nella lista dei dirigenti dell'Inter quando c'erano stati i primi approcci per Dumfries in passato.