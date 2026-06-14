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Inter, spunta altro nome in Serie A alternativo a Palestra. E non è Cambiaso

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Marco Palestra è l'obiettivo numero uno per l'Inter per rinforzare la fascia destra, ma occhio alle alternative
Alessandro Cosattini Redattore 

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Marco Palestra è l'obiettivo numero uno per l'Inter per rinforzare la fascia destra, rimasta priva di Denzel Dumfries dopo il trasferimento al Real Madrid. Trattativa in corso con l'Atalanta, al momento c'è distanza sulla valutazione dell'esterno, rientrato dal prestito al Cagliari.

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In Serie A è stato accostato anche il nome di Andrea Cambiaso all'Inter come alternativa di Palestra. Ma non è il solo profilo del campionato italiano in orbita, in caso in cui non andasse in porto l'operazione.

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Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: "Altri due nomi accostati ai nerazzurri sono Michael Kayode e Dodo. L'italiano classe 2004, attualmente al Brentford, è stato seguito in passato anche da Juventus e Napoli che però non hanno mai affondato. Mentre Dodo era finito nella lista dei dirigenti dell'Inter quando c'erano stati i primi approcci per Dumfries in passato.

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Rimangono, comunque, due nomi indietro nelle gerarchie, dato che il primo obiettivo è Palestra, per cui i nerazzurri cercheranno di trovare un accordo con l'Atalanta", si legge. E l'altro italiano è appunto Dodo, che può lasciare la Fiorentina in estate.

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