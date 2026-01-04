Luca Marchetti, su Skysport, ha parlato del mercato dell'Inter e si è parlato delle opzioni di mercato per la destra. «L'opzione dell'Inter ad oggi è unicamente Cancelo. Lui vuole andare via dall'Al-Hilal, guadagna tantissimo, 18 mln netti all'anno. Il calciatore ha anche la stima del Barcellona che il giocatore preferisce. Il club nerazzurro gli ha anche fatto capire che c'è una certa urgenza. Se si fa l'operazione si fa con uno scambio: Acerbi o de Vrij», ha sottolineato il giornalista.
Marchetti (Sky): “Cancelo, l’Inter ha spiegato l’urgenza. L’offerta del Gala per Frattesi…”
Punto di mercato al Club sulle possibili operazioni in entrata e in uscita del club nerazzurro nel mercato di gennaio
"E potrebbe tra l'altro incassare dalla cessione di Frattesi. Il calciatore nerazzurro piace al Galatasaray: l'offerta per la società nerazzurra è di cinque più trenta mln di obbligo. Il ragazzo è pronto ad andare al club turco e andrebbe a guadagnare di più nel campionato turco. La Juve a quelle cifre farebbe difficoltà", ha sottolineato l'esperto di mercato.
(Fonte: SS24)
