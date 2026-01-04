Luca Marchetti, su Skysport, ha parlato del mercato dell'Inter e si è parlato delle opzioni di mercato per la destra. «L'opzione dell'Inter ad oggi è unicamente Cancelo. Lui vuole andare via dall'Al-Hilal, guadagna tantissimo, 18 mln netti all'anno. Il calciatore ha anche la stima del Barcellona che il giocatore preferisce. Il club nerazzurro gli ha anche fatto capire che c'è una certa urgenza. Se si fa l'operazione si fa con uno scambio: Acerbi o de Vrij», ha sottolineato il giornalista.