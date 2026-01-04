E' un vero e proprio intrigo di mercato quello che riguarda Joao Cancelo. Il terzino portoghese lascerà l'Al Hilal dopo aver completamente rotto con l'ambiente e l'Inter e pronta per riportarlo a Milano: ma il sogno del giocatore è quello di tornare al Barcellona e i catalani stanno valutando se ingaggiarlo o meno.
calciomercato
In Spagna: “Cancelo, Inter vuole risposta rapida. Chi gli sta vicino fa sapere che…”
Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano spagnolo Sport, il futuro di di Cancelo dipende interamente dal Barça. Fonti vicine al giocatore assicurano che non vede l'ora di indossare di nuovo la maglia blaugrana e che, per questo motivo, sta temporeggiando con l'Inter. Il club italiano vuole rafforzare la propria difesa ed è in costante contatto con l'Al-Hilal e con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, che comunica quotidianamente con tutte le parti.
Tuttavia, il problema per il Barça rimane finanziario. Cancelo guadagna uno stipendio vicino ai quindici milioni di euro netti a stagione, una cifra molto alta vista l'attuale situazione del club catalano. L'Al-Hilal sarebbe disposto a coprire circa la metà del suo stipendio fino alla fine della stagione, anche se anche in quel caso l'operazione rimane complessa. Nonostante ciò, il giocatore ritiene che un ritorno al Barcellona sia ancora possibile e lo ha comunicato alla sua cerchia ristretta.
Ha bisogno quindi di trovare un consenso nel Barça. Ci sono stati dei colloqui con il giocatore, ma il club non ha ancora preso una decisione definitiva né l'ha comunicata al portoghese. Ciò che è chiaro è che la questione non si trascinerà ancora a lungo. L'Inter deve finalizzare i rinforzi e vuole una risposta rapida, quindi sta spingendo per ottenere l'approvazione del giocatore il prima possibile. Nel recente incontro tra Joan Laporta e Jorge Mendes, riportato da Sport il 1° gennaio, si è discusso dell'opzione Cancelo, ma non si è raggiunto alcun risultato concreto e si è deciso di attendere la valutazione dell'allenatore Hansi Flick, che dovrà esprimere il suo parere sulla compatibilità del giocatore con i suoi piani. La situazione è chiara. Cancelo vuole tornare al Barcellona ed è disposto ad aspettare, ma il suo stipendio complica seriamente il trasferimento. Nel frattempo, l'Inter, che non gli darà una vita per scegliere, va avanti ed è fiduciosa di finalizzare il suo acquisto nei prossimi giorni se il Barça non farà la mossa definitiva.
