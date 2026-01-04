E' un vero e proprio intrigo di mercato quello che riguarda Joao Cancelo . Il terzino portoghese lascerà l'Al Hilal dopo aver completamente rotto con l'ambiente e l'Inter e pronta per riportarlo a Milano: ma il sogno del giocatore è quello di tornare al Barcellona e i catalani stanno valutando se ingaggiarlo o meno.

Ha bisogno quindi di trovare un consenso nel Barça. Ci sono stati dei colloqui con il giocatore, ma il club non ha ancora preso una decisione definitiva né l'ha comunicata al portoghese. Ciò che è chiaro è che la questione non si trascinerà ancora a lungo. L'Inter deve finalizzare i rinforzi e vuole una risposta rapida, quindi sta spingendo per ottenere l'approvazione del giocatore il prima possibile. Nel recente incontro tra Joan Laporta e Jorge Mendes, riportato da Sport il 1° gennaio, si è discusso dell'opzione Cancelo, ma non si è raggiunto alcun risultato concreto e si è deciso di attendere la valutazione dell'allenatore Hansi Flick, che dovrà esprimere il suo parere sulla compatibilità del giocatore con i suoi piani. La situazione è chiara. Cancelo vuole tornare al Barcellona ed è disposto ad aspettare, ma il suo stipendio complica seriamente il trasferimento. Nel frattempo, l'Inter, che non gli darà una vita per scegliere, va avanti ed è fiduciosa di finalizzare il suo acquisto nei prossimi giorni se il Barça non farà la mossa definitiva.