In queste ore, è tornato d'attualità il futuro di Kristjan Asllani, ceduto dall'Inter in estate in prestito al Torino ma, a quanto pare, non più nei piani granata per il resto della stagione in corso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Asllani? Toro non può interrompere prestito. L’Inter prima di dare l’ok deve…”
calciomercato
Moretto: “Asllani? Toro non può interrompere prestito. L’Inter prima di dare l’ok deve…”
In queste ore, è tornato d'attualità il futuro di Kristjan Asllani, ceduto dall'Inter in estate in prestito al Torino
Ecco gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto:
"Aggiornamento Kristjan Asllani. Il Torino non può interrompere unilateralmente il prestito del centrocampista albanese. Serve il via libera del club nerazzurro, che dovrebbe avere una soluzione alternativa già pronta per lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA