In queste ore, è tornato d'attualità il futuro di Kristjan Asllani, ceduto dall'Inter in estate in prestito al Torino
In queste ore, è tornato d'attualità il futuro di Kristjan Asllani, ceduto dall'Inter in estate in prestito al Torino ma, a quanto pare, non più nei piani granata per il resto della stagione in corso.

Ecco gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto:

"Aggiornamento Kristjan Asllani. Il Torino non può interrompere unilateralmente il prestito del centrocampista albanese. Serve il via libera del club nerazzurro, che dovrebbe avere una soluzione alternativa già pronta per lui".

