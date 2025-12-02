L'arrivo di Cristian Chivu e il possibile cambio modulo, rappresentavano per Davide Frattesi una rinascita nerazzurra. A tre mesi dall'inizio del campionato, invece, la situazione del centrocampista è simile se non addirittura peggiore nel minutaggio, a quella di un anno fa. Ecco perché non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio col Napoli sempre alla finestra.

"Persi De Bruyne, Anguissa e Gilmour, che dovranno stare fuori a lungo, ha assoluto bisogno di un centrocampista importante. Uno che risponda a caratteristiche precise, imprescindibili, e che sia dunque forte. Dinamico, ancora giovane per poter rappresentare non solo una spesa ma anche un investimento, bravo in fase propositiva, già perfettamente a suo agio nel campionato italiano. Perché, tanto più arrivando a gennaio, non c’è tempo per integrarsi. E in Italia c’è un giocatore che risponde perfettamente a questo identikit: Davide Frattesi", sottolinea Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport.