L'arrivo di Cristian Chivu e il possibile cambio modulo, rappresentavano per Davide Frattesi una rinascita nerazzurra. A tre mesi dall'inizio del campionato, invece, la situazione del centrocampista è simile se non addirittura peggiore nel minutaggio, a quella di un anno fa. Ecco perché non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio col Napoli sempre alla finestra.
GDS – Inter, Frattesi sul mercato: c’è il Napoli. A Marotta cosa converrebbe fare? Tre risposte
"Persi De Bruyne, Anguissa e Gilmour, che dovranno stare fuori a lungo, ha assoluto bisogno di un centrocampista importante. Uno che risponda a caratteristiche precise, imprescindibili, e che sia dunque forte. Dinamico, ancora giovane per poter rappresentare non solo una spesa ma anche un investimento, bravo in fase propositiva, già perfettamente a suo agio nel campionato italiano. Perché, tanto più arrivando a gennaio, non c’è tempo per integrarsi. E in Italia c’è un giocatore che risponde perfettamente a questo identikit: Davide Frattesi", sottolinea Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport.
"Proviamo ora, sempre per gioco, a immaginare che il Napoli decida di bussare alla porta dell’Inter. La prima avversaria in Italia dei nerazzurri che individua in Frattesi, per i motivi che abbiamo detto, il suo rinforzo ideale. Ecco, a quel punto, alla luce di quello che si è sempre detto sul “nuovo” calcio - stretto tra le necessità finanziarie, a volte anche in contrapposizione con le esigenze tecniche - cosa dovrebbe fare Marotta? Per facilità, come in uno dei classici quiz serali, proponiamo tre risposte".
