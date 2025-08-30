Il centrocampista è in panchina e osserva Mkhitaryan e Sucic; l’Inter non tratta prestiti, gli inglesi non hanno affondato il colpo

Alessandro De Felice Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 13:36)

Le incertezze di Davide Frattesi tornano ad animare il finale di mercato. Non si tratta del malumore di dicembre 2024, quando il centrocampista romano, insoddisfatto per lo scarso minutaggio concessogli da Simone Inzaghi, valutava l’addio, né dello sfogo post finale di Champions a Monaco. Stavolta a pochi giorni dalla chiusura della sessione, Frattesi è agitato per un’estate particolare.

Il nuovo tecnico Chivu gli ha subito mostrato fiducia, prospettandogli un ruolo più centrale grazie a un cambio di sistema. Tuttavia, l’operazione subita il 10 luglio per un’ernia bilaterale lo ha costretto a un lungo recupero, con rientro in gruppo solo il 22 agosto. In panchina contro il Torino, Frattesi ha assistito alla conferma di Mkhitaryan e al brillante debutto di Sucic, con Barella e Calhanoglu intoccabili: da qui i dubbi sul suo spazio reale.

Domani contro l’Udinese partirà ancora dalla panchina, ma stavolta sarà a completa disposizione di Chivu e dovrebbe esordire. Come riferisce Tuttosport, la sensazione è che farà parte del gruppo nerazzurro per la stagione 2025/26, anche se i prossimi mesi diranno di più. Intanto restano le voci di mercato: Napoli e Juventus hanno effettuato sondaggi, mentre il Newcastle lo segue da tempo.

L’Inter valuta Frattesi 40 milioni, rifiuta formule di prestito con diritto e ha già pianificato per settembre l’apertura dei dialoghi per un rinnovo fino al 2030. Dall’Inghilterra non è arrivata nessuna offerta ufficiale: i bianconeri del fondo Pif, impegnati nella ricostruzione dell’attacco dopo la cessione di Isak al Liverpool, hanno investito su Woltemade e seguono Wissa, rendendo improbabile un affondo immediato su Frattesi. Al 30 agosto, gli incastri di mercato appaiono complicati.