"Scambio di documenti in corso: Taremi lascia l’Inter. Sarà un nuovo giocatore dell’OlympiacosFC". Così Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset parla dell'accordo tra il club nerazzurro e il club greco per la cessione dell'iraniano. Il calciatore, che è in vendita da giugno, avrebbe trovato una sistemazione in extremis e avrebbe deciso alla fine di dire di sì alla soluzione greca.
Mediaset – Taremi, scambio di documenti in corso tra Inter e Olympiacos
Il giocatore iraniano alla fine avrebbe accettato come destinazione il campionato greco. Dopo le voci arrivate dalla Grecia arrivano conferme anche dall'Italia
In Grecia in queste ore avevano parlato della rinuncia al giocatore da parte del club greco. Ma questa mattina la notizia è stata rilanciata e altre fonti hanno parlato di un accordo trovato tra le due società per due mln e di un accordo trovato con il calciatore nerazzurro che sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni.
