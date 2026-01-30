Si è improvvisamente acceso il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Da Frattesi a Dumfries a Norton-Cuffy, sono ore caldissime

Marco Macca Redattore 30 gennaio - 21:20

Si è improvvisamente acceso il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Da Frattesi a Dumfries a Norton-Cuffy, sono ore caldissime per i nerazzurri. Fabrizio Romano ha fatto il punto su YouTube:

"Nottingham Forest-Frattesi è una trattativa che l'Inter sta portando avanti e tra i club il discorso è molto avanzato. Si aspetta l'ultimo ok del giocatore, che può arrivare da un momento all'altro. Se parte Frattesi, l'Inter vuole prendere un centrocampista. Il nome di Norton-Cuffy è stato smentito da tutti ieri, oggi confermato. Vi ribadisco: l'Inter con il Genoa l'operazione l'ha impostata nella giornata di ieri e ora deve decidere se procedere. Sarebbe un'operazione a titolo definitivo, poi sulla formula si può ragionare".

"E' un'operazione rispetto a Perisic, per il quale il PSV ha alzato un muro. Non c'è mai stato ottimismo. Dumfries? Il Liverpool ha parlato con l'Inter, ma al momento non mi risultano discorsi imminenti. Ma vi posso dire che i club hanno parlato. Su Norton-Cuffy vi dico che l'Inter ce l'ha in pugno, sta ai nerazzurri decidere se procedere. Diaby? Si resta in attesa, nessuna risposta all'Al Ittihad, nonostante l'insistenza del giocatore".