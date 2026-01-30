FC Inter 1908
Romano – Inter, arriva Massolin: tutto definito, i dettagli e le cifre dell’operazione

Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il club nerazzurro ha chiuso un altro giovane, Yanis Massolin
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'Inter guarda al futuro. Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il club nerazzurro ha chiuso un altro giovane, ovvero Yanis Massolin dal Modena.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Inter ha raggiunto un accordo col club che milita in Serie B.

"Tutto definito con accordo verbale. 4,5 milioni la cifra più bonus, il giocatore resterà al Modena in Serie B fino alla fine della stagione". Massolin, centrocampista francese classe 2002, è considerato uno dei migliori prospetti in circolazione,

