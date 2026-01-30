L'Inter guarda al futuro. Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il club nerazzurro ha chiuso un altro giovane, ovvero Yanis Massolin dal Modena.
Romano – Inter, arriva Massolin: tutto definito, i dettagli e le cifre dell’operazione
Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il club nerazzurro ha chiuso un altro giovane, Yanis Massolin
Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Inter ha raggiunto un accordo col club che milita in Serie B.
"Tutto definito con accordo verbale. 4,5 milioni la cifra più bonus, il giocatore resterà al Modena in Serie B fino alla fine della stagione". Massolin, centrocampista francese classe 2002, è considerato uno dei migliori prospetti in circolazione,
